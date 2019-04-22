Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии А заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе Старой синьоры и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы."Это был хороший год, год адаптации, — цитирует Роналду телеканал DAZN. – Мы выиграли Суперкубок, теперь – скудетто. Я счастлив, победить было нелегко. Зол ли я из-за Лиги чемпионов? Невозможно всегда побеждать".По словам португальца, он и его команда проделали хорошую работу: "Но только одна команда выигрывает чемпионский кубок. Я выложился на максимум, чтобы помочь клубу, постараюсь также играть и в следующем году. В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в "Юве"? 1000%!"