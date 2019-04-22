Игорь Крутой предпочитает все конфликты решать мирным путем. Бунтарские настроения своей младшей дочери композитор подавляет авторитетом.

Игорь Крутой предпочитает все конфликты решать мирным путем.Бунтарские настроения своей младшей дочери композитор подавляет авторитетом.никогда не кричит на членов своей семьи. Именнопоэтому для всех троих детей композитор и продюсер – непререкаемый авторитет.Младшей наследнице Игоря Крутого – Даше – исполнилось 15лет. По примеру всех подростков, она постоянно пытается доказать родителям своюправоту, яростно с ними спорит. Когда супруга не может справиться с юнойбунтаркой, на помощь приходит глава семейства."Если моей жене надо повлиять на детей, то она черезменя действует. Во всяком случае у младшей дочери, при всей сложностипереходного возраста, для меня слова "нет" не существует", – приводитслова продюсера со ссылкой на портал .По словам чтобы потушить конфликт, достаточноодного его слова. Таким же авторитетом композитор остается и для своих старшихдетей. Несмотря на то, что они уже взрослые, обзавелись семьями и воспитываютсвоих малышей.8 апреля Игорь Крутой выступил на концерте "Подарок для Аллы". Знаменитый композитор и певец исполнил песню "Прости, поверь". Причем пел он под фонограмму, а поздравлял Примадонну вживую – слабым и болезненным голосом. Это дало повод для новых слухов о серьезной болезни продюсера.Несколько лет назад победил рак и теперь придерживается особой диеты. Болезнь не возвращается, но периодически возникают слухи, что автору любимых россиянами хитов становится хуже. К счастью, на сей раз слухи оказались ложными.