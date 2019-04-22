В Национальной хоккейной лиге завершилась шестая игра серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между Бостон Брюинз и Торонто Мэйпл Лифс. Мишки в гостях взяли верх над хозяевами площадки – 4:2, сравняв счет в американо-канадском противостоянии.

В Национальной хоккейной лиге завершилась шестая игра серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс". "Мишки" в гостях взяли верх над хозяевами площадки – 4:2, сравняв счет в американо-канадском противостоянии.В составе победителей дубль оформли Брэд Маршан. Также за "Бостон" отличились Тори Краг и Джейк Дебраск. У хозяев льда шайбы забросили Морган Рилли и Остон Мэттьюс. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.Счет в серии стал равным – 3:3. Решающая встреча состоится 24 апреля в Бостоне.