Открытый урок в Калининградской области провела помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова. Она стала победителем конкурса в прошлом году и в качестве главного приза и получила назначение.

Открытый урок в Калининградской области провела помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова. Она стала победителем конкурса в прошлом году и в качестве главного приза и получила назначение.На встрече Татьяна Дьяконова рассказала, как строить карьеру и развиваться в профессии, сообщает телеканал "Россия 24". Открытые уроки пройдут по всей России. Как отмечают организаторы, для них важно подать материал в доступной форме и вдохновить учащихся.