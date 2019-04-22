Теннисистка Мария Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира в Штутгарте, а также отказалась от участия в соревнованиях в Мадриде. Подписчики 32-летней спортсменки в социальных сетях предположили, что она беременна, но россиянка опровергла это.

Теннисистка Мария Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира в Штутгарте, а также отказалась от участия в соревнованиях в Мадриде. Подписчики 32-летней спортсменки в социальных сетях предположили, что она беременна, но россиянка опровергла это."Беременна ли я? Нет, – написала Шарапова в комментариях социальной сети Instagram – Восстановление идет очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне".Напомним, Шарапова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, в текущем сезоне не смогла завершить два из трех турниров, снимаясь из-за проблем с плечом. В восьми матчах, проведенных в 2019 году, Мария одержала шесть побед.