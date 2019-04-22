Несколько эпизодов массовой аварии с участием четырех машин на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге попали на видео. Невнимательность участников дорожного движения привела к столкновению и образованию внушительной пробки.

Два кроссовера, фура и легковой автомобиль стали участниками дорожно-транспортного происшествия, запечатленного регистратором очевидца в минувшую субботу, 20 апреля, на КАД в Санкт-Петербурге.Volkswagen попытался перестроиться левее из-за сужения проезжей части в месте проведения дорожных работ. Водитель грузовика не заметил маневра легковушки и врезался в нее, протащив перед собой несколько метров.Автомобиль, ехавший за грузовиком, успел затормозить, но водитель еще одного кроссовера не сумел остановиться и врезался в Totoya, впечатав ее в фуру.Как утверждают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.