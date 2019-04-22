Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что новый президент Украины в отношении России будет придерживаться той же риторики, которую он использовал в ходе своей предвыборной кампании.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что новый президент Украины в отношении России будет придерживаться той же риторики, которую он использовал в ходе своей предвыборной кампании.Как передает РИА Новости, об этом глава российского правительства написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По его мнению, Зеленский будет делать популярные идеологические высказывания, рассчитанные на разные группы населения. "Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", — подчеркнул Медведев.По итогам второго тура выборов на Украине, который прошел 21 апреля 41-летний Владимир Зеленский одержал победу. За него проголосовало более 73% избирателей, тогда как у его соперника, Петра Порошенко, цифры куда скромнее – всего лишь 24,49%.В истории современной Украины ни за одного политика на президентских выборах голосовало столь много избирателей, как за Зеленского. Ранее наибольшее количество голосов получил Леонид Кравчук на выборах 1991 года — 61,6%.