О болезнях 70-летней Аллы Пугачевой ее поклонники знают, кажется, лучше докторов – и диабет у нее, и сердце больное. А певица говорит, что есть и экзотическое недомогание...

О болезнях 70-летней Аллы Пугачевой ее поклонники знают, кажется, лучше докторов – и диабет у нее, и сердце больное. А певица говорит, что есть и экзотическое недомогание...Артистка предпочитает появляться на сцене в одежде черного цвета. Этому, как оказалось, есть объяснение."В юности у меня была очень странная болезнь: я не могла надеть яркую красивую одежду, поэтому ходила только в черном, – рассказала Примадонна. – От синего, красного, зеленого меня просто трясло. Однажды мама привезла мне такое красивое платье! Я пять минут в нем походила – и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом"."Никто не мог эту мою болезнь понять. И это страшно на мне отражалось. Например, все идут на вечер танцевать, а я нет. Потом думаю: надо себя как-то пересилить. И начала свои черные вещички носить так, чтобы все думали, будто у меня всего полно, но я просто хочу ходить именно так. Это была моя первая и самая сложная роль – изображать из себя счастливую и богатую!" – цитирует газетаКак пояснил "Дни.ру" специалист, в случае с Примадонной уместно говорить о хромофобии – боязни ярких цветов, которая может вызывать панические атаки. Этот страх, полагают исследователи, относится к подсознательным инстинктам человека.Как известно, большинство ядовитых насекомых имеют яркий окрас, предупреждающий врага о потенциальной опасности. Отчасти этим объясняется и раздражающее действие вещи кричащего цвета.