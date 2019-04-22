Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.

Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.Во время на пасхальной службе погибли290 человек, были ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. В частности, горе постигло богатейшего предпринимателя Дании: он потерял на Шри-Ланке троих из четверых детей.Холч Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, емупринадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесменаоценивается в пять миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер сообщил, что после смерти собирается оставить все имущество детям.Взрывы прогремели на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших.Однако на этом не закончились. В отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны атак уточняется.Ответственность за не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако подтверждений этому пока нет.