Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.
Теракт на Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.
Во время на пасхальной службе погибли
290 человек, были ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. В частности, горе постигло богатейшего предпринимателя Дании: он потерял на Шри-Ланке троих из четверых детей.
Холч Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, ему
принадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесмена
оценивается в пять миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер сообщил, что после смерти собирается оставить все имущество детям.
Взрывы прогремели на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи. Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших.
Однако на этом не закончились. В отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны атак уточняется.
Ответственность за не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако подтверждений этому пока нет.