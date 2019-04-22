Теракт в Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников датского миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.

Теракт в Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников датскогомиллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать наних свое состояние.Во время на Пасхальной службе погибли290 человек, ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. Сталоизвестно также о горе, постигшем богатейшего предпринимателя Дании. Как сообщилсам Холч Повлсен, он потерял на Шри-Ланке троих из своих четверых детей.Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, емупринадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесменаоценивается в 5 миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер рассказал, чтособирается оставить все свое имущество после смерти детям.Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи.Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших. Однако на этом не закончились. Позже в отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны терактов уточняется.Ответственность за не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако никаких подтверждений этим обвинениям пока не найдено.