Теракт в Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников датского
миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на
них свое состояние.
Теракт в Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников датского
миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на
них свое состояние.
Во время на Пасхальной службе погибли
290 человек, ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. Стало
известно также о горе, постигшем богатейшего предпринимателя Дании. Как сообщил
сам Холч Повлсен, он потерял на Шри-Ланке троих из своих четверых детей.
Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, ему
принадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесмена
оценивается в 5 миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер рассказал, что
собирается оставить все свое имущество после смерти детям.
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи.Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших. Однако на этом не закончились. Позже в отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны терактов уточняется.
Ответственность за не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако никаких подтверждений этим обвинениям пока не найдено.