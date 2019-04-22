Место захоронения звезды 90-х на Троекуровском
кладбище опоганили неизвестные. Они разгромили могилу, в которой упокоился
певец Евгений Осин.
Место захоронения звезды 90-х на Троекуровском
кладбище опоганили неизвестные. Они разгромили могилу, в которой упокоился
певец Евгений Осин.
Место захоронения, где 20 ноября 2018 года был погребен исполнитель,
разворотили. Вандалы сожгли деревянный крест, сломали табличку с именем певца и
ограду.
Кроме того, злоумышленники нагадили на могиле Евгения Осина. В таком жутком
состоянии место захоронения артиста обнаружила его внебрачная дочь – 13-летняя
Анастасия Годунова, которую родила гражданская жена певца Елена Скорникова.
В Сети уже появились шокирующие кадры разгромленной могилы. Кто и решил цинично
надругаться над погостом Евгения Осина, пока не известно.
Адвокат Сергей Воронов рассказал, что охрана кладбища в курсе случившегося,
но в полицию не заявила. При этом они убрали с могилы Евгения Осина сгоревшие
венки и сломанный каркас ограды, передает РЕН ТВ.
Как
писали "Дни.ру", ранее 17-летняя дочь Агния была
госпитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушки
острый тонзиллит. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого
самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.
Напомним, умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца, который много лет боролся
с алкогольной зависимостью, остановилось сердце.