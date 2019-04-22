Место захоронения звезды 90-х на Троекуровском кладбище опоганили неизвестные. Они разгромили могилу, в которой упокоился певец Евгений Осин.

Место захоронения звезды 90-х на Троекуровскомкладбище опоганили неизвестные. Они разгромили могилу, в которой упокоилсяпевец Евгений Осин.Место захоронения, где 20 ноября 2018 года был погребен исполнитель,разворотили. Вандалы сожгли деревянный крест, сломали табличку с именем певца иограду.Кроме того, злоумышленники нагадили на могиле Евгения Осина. В таком жуткомсостоянии место захоронения артиста обнаружила его внебрачная дочь – 13-летняяАнастасия Годунова, которую родила гражданская жена певца Елена Скорникова.В Сети уже появились шокирующие кадры разгромленной могилы. Кто и решил циничнонадругаться над погостом Евгения Осина, пока не известно.Адвокат Сергей Воронов рассказал, что охрана кладбища в курсе случившегося,но в полицию не заявила. При этом они убрали с могилы Евгения Осина сгоревшиевенки и сломанный каркас ограды, передает РЕН ТВ.Какписали "Дни.ру", ранее 17-летняя дочь Агния былагоспитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушкиострый тонзиллит. Поклонники Агнии полагают, что причина плохогосамочувствия – постоянный стресс после смерти отца.Напомним, умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца, который много лет боролсяс алкогольной зависимостью, остановилось сердце.