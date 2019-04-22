Восток Украины никогда не был очарован победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил об обидных высказываниях политика в адрес жителей региона.
Восток Украины никогда не был очарован победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил об обидных высказываниях политика в адрес жителей региона.
По его словам, жители Донбасса рады, что Петр Порошенко
покидает президентский пост. Мирошник отметил, что уходящий лидер Незалежной
обещал прекратить конфликт, однако продолжил разжигать гражданскую войну.
В Донбассе отношение к Зеленскому настороженное, отметил
представитель ЛНР. "Зеленский неоднократно высказывал свою позицию о
"мразях", о "сепарах" и так далее", – напомнил Мирошник.
Политик отметил, что, естественно, от нового главы
Незалежной ждут перемен в отношении Киева к Донбассу. Однако никакого очарования
победой Зеленского местные жители не испытывают, заключил Мирошник.
На Донбассе амбициозный юморист оставил о себе недобрую славу. Будучи
лидером студии "Квартал 95" комик выступал перед военнослужащими
так называемой антитеррористической операции, встречался с членами батальона
"Торнадо", известного убийствами и грабежом местных жителей. Кроме
того, актер пожертвовал карателям миллион гривен.
В ходе предвыборной кампании заявлял о намерении
решить вопрос Донбасса путем переговоров. После победы избранный президент
заявил журналистам, что в ближайшее время представит план прекращения огня.
По его словам, для этого новое руководство страны будет
"делать очень мощную информационную войну". Зеленский отметил, что у
него есть сильная креативная команда.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
получил более 73% голосов. Уходящий лидер Незалежной Петр
Порошенко – около 25%.