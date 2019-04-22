Восток Украины никогда не был очарован победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил об обидных высказываниях политика в адрес жителей региона.

Восток Украины никогда не был очарован победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил об обидных высказываниях политика в адрес жителей региона.По его словам, жители Донбасса рады, что Петр Порошенкопокидает президентский пост. Мирошник отметил, что уходящий лидер Незалежнойобещал прекратить конфликт, однако продолжил разжигать гражданскую войну.В Донбассе отношение к Зеленскому настороженное, отметилпредставитель ЛНР. "Зеленский неоднократно высказывал свою позицию о"мразях", о "сепарах" и так далее", – напомнил Мирошник.Политик отметил, что, естественно, от нового главыНезалежной ждут перемен в отношении Киева к Донбассу. Однако никакого очарованияпобедой Зеленского местные жители не испытывают, заключил Мирошник.На Донбассе амбициозный юморист оставил о себе недобрую славу. Будучилидером студии "Квартал 95" комик выступал перед военнослужащимитак называемой антитеррористической операции, встречался с членами батальона"Торнадо", известного убийствами и грабежом местных жителей. Крометого, актер пожертвовал карателям миллион гривен.В ходе предвыборной кампании заявлял о намерениирешить вопрос Донбасса путем переговоров. После победы избранный президентзаявил журналистам, что в ближайшее время представит план прекращения огня.По его словам, для этого новое руководство страны будет"делать очень мощную информационную войну". Зеленский отметил, что унего есть сильная креативная команда.Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.получил более 73% голосов. Уходящий лидер Незалежной ПетрПорошенко – около 25%.