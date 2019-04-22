Похищенное имущество, которое фигурант оставил себе, изъято сотрудниками полиции.

9 апреля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от 36-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что из камеры хранения сетевого магазина похищено её имущество.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке. В результате по подозрению в причастности к хищению имущества был задержан местный житель.Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в магазин, где в одной из ячеек заметил чужое имущество. Вскрыв дверцу, подозреваемый похитил из ячейки сотовый телефон и спортивную одежду, после чего скрылся. Похищенное имущество подозреваемый оставил себе.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.