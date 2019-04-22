В воскресенье на Украине пройдет второй тур выборов президента. А за несколько часов до начала голосования суд начал рассматривать иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата.

В воскресенье на Украине пройдет второй тур выборов президента. А за несколько часов до начала голосования суд начал рассматривать иск об отмене регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата.Иск подал Андрей Хилько, наблюдатель от "Украинской ассоциации акционеров". Он утверждает, что Зеленский якобы подкупал избирателей, разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты. В сети пишут, что Хилько действует по приказу Порошенко. Ранее он же подал иск о том, что встреча Зеленского с президентом Франции была незаконной агитацией. При этом Хилько не смутило, что в тот же день с Макроном встречался и сам Порошенко.В суде представитель Зеленского заявил, что иск об отмене регистрации кандидата подан в целях создания инфоповода перед голосованием на выборах, необоснован и не базируется на действующем законодательстве.В ходе рассмотрения дела ЦИК Украины, который выступает в деле третьей стороной, попросил суд отказать в удовлетворении иска, передает ТАСС.В штабе Порошенко заявили, что непричастны к иску с требованием снять Зеленского с выборов.Оглашение решения суда ожидается после полуночи.