Водитель остановил автомобиль, после чего неизвестные, угрожая предметом похожим на нож, похитили его мобильный телефон и скрылись с места происшествия...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении разбойного нападения.В дежурную часть обратился 33-летний мужчина, работающий водителем такси. Он рассказал, что при выполнении заказа у него возник конфликт с двумя пассажирами. Водитель остановил автомобиль, после чего неизвестные, угрожая предметом похожим на нож, похитили его мобильный телефон и скрылись с места происшествия.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Каширском шоссе. Ими оказались ранее судимые 25 и 28-летний приезжие. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22