Cотрудниками полиции был задержан 25-летний приезжий мужчина, который в момент задержания выбросил предмет, похожий на пистолет...

«Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по районам Капотня и Марьино совместно с оперативником уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в незаконном хранении пистолета и основных частей к нему», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате преследования автомобиля сотрудниками полиции был задержан 25-летний приезжий мужчина, который в момент задержания выбросил предмет, похожий на пистолет, и основные части к нему, которые он незаконно хранил и перевозил без соответствующего разрешения.Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и пригодным к стрельбе.Установлено, что злоумышленник совместно со знакомыми скрывался на автомобиле от сотрудников патрульно-постовой службы, в результате чего иномарка попала в ДТП. Водитель и другие пассажиры скрылись с места происшествия.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18