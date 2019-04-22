Поклонники Любови Успенской были обеспокоены отменой ее концерта в Барнауле 21 апреля. Ранее сообщалось, что певица госпитализирована. Однако позже сама Успенская сообщила, что со здоровьем у нее все в порядке, а концерты в Барнауле и Омске отменены по техническим причинам.

Поклонники Любови Успенской были обеспокоены отменой ее концерта в Барнауле 21 апреля. Ранее организаторы сообщили ТАСС, что певица была госпитализирована.Однако позже сама Успенская и ее представители сообщили, что со здоровьем у артистки все в порядке, а концерты в Барнауле и Омске (он был запланирован на 22 апреля) отменены по техническим причинам.На странице Успенской в "Инстаграме" поклонникам принесли извинения за неудобства. "К сожалению, иногда обстоятельства превыше", — говорится в сообщении.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 22 Апр 2019 в 12:32 PDTТакже отмечается, что "никто не заболел и не оказался госпитализированным", и с 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений.Что же касается Барнаула и Омска, где концерты были отменены, то туда Успенская обещает вернуться уже в скором времени.