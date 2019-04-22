Экс-возлюбленная актера Лилия
Еремеева утверждает, что девять лет назад родила от него сына. Артем Терехов стал героем очередного выпуска шоу На
самом деле Дмитрия Шепелева на Первом канале.
Экс-возлюбленная актера Лилия
Еремеева утверждает, что девять лет назад родила от него сына. Артем Терехов стал героем очередного выпуска шоу "На
самом деле" Дмитрия Шепелева на Первом канале.
Брюнетка рассказала
в студии передачи, что познакомилась с актером из сериала "Кадетство" в январе
2009 года в ночном клубе Санкт-Петербурга. По словам девушки, после вечеринки они
с Артемом
Тереховым поехали к ней домой, поскольку родителей не было дома.
"Наш роман продлился два с половиной
месяца", – поделилась Лилия. Она заверила, что Артем Терехов уговаривал ее
переехать жить к нему в Москву, обещал жениться, но потом просто сбежал. Еремеева
уверяет, что через
несколько недель после расставания с артистом она узнала о беременности.
Лилия Еремеева
заверила, что за это время никак не могла связаться с Артемом Тереховым.
Девушка заявила, что хочет добиться от
него признания отцовства и выплаты алиментов за все то время, пока его не было.
"Три миллиона рублей хотя бы", – заявила экс-избранница актера.
Появившийся
в студии Артем Терехов заявил, что долгое время Еремеева его шантажировала. Он дал
свое согласие на ДНК-тест, но Лилия оказалась. Девушка заявила, что
ребенка нет в студии, но при этом подписала документ о своем разрешении
на проведение генетической экспертизы.
Оказалось,
что ребенок присутствовал на съемочной площадке. Не
только детектор лжи, но и проведенная ДНК-экспертиза показала, что Артем
Терехов не является отцом сына Лилии.