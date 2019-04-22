Экс-возлюбленная актера Лилия Еремеева утверждает, что девять лет назад родила от него сына. Артем Терехов стал героем очередного выпуска шоу На самом деле Дмитрия Шепелева на Первом канале.

Экс-возлюбленная актера ЛилияЕремеева утверждает, что девять лет назад родила от него сына. Артем Терехов стал героем очередного выпуска шоу "Насамом деле" Дмитрия Шепелева на Первом канале.Брюнетка рассказалав студии передачи, что познакомилась с актером из сериала "Кадетство" в январе2009 года в ночном клубе Санкт-Петербурга. По словам девушки, после вечеринки онис АртемомТереховым поехали к ней домой, поскольку родителей не было дома."Наш роман продлился два с половиноймесяца", – поделилась Лилия. Она заверила, что Артем Терехов уговаривал еепереехать жить к нему в Москву, обещал жениться, но потом просто сбежал. Еремеевауверяет, что черезнесколько недель после расставания с артистом она узнала о беременности.Лилия Еремеевазаверила, что за это время никак не могла связаться с Артемом Тереховым.Девушка заявила, что хочет добиться отнего признания отцовства и выплаты алиментов за все то время, пока его не было."Три миллиона рублей хотя бы", – заявила экс-избранница актера.Появившийсяв студии Артем Терехов заявил, что долгое время Еремеева его шантажировала. Он далсвое согласие на ДНК-тест, но Лилия оказалась. Девушка заявила, чторебенка нет в студии, но при этом подписала документ о своем разрешениина проведение генетической экспертизы.Оказалось,что ребенок присутствовал на съемочной площадке. Нетолько детектор лжи, но и проведенная ДНК-экспертиза показала, что АртемТерехов не является отцом сына Лилии.