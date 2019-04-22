Cотрудники полиции в гаражно-складском комплексе на 2-й Магистральной улице установили факт производства спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и маркировки...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в гаражно-складском комплексе на 2-й Магистральной улице был установлен факт производства спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и маркировки.Оперативниками изъято более 1 тысячи бутылок готовой спиртосодержащей продукции различного наименования и объема, более 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, этикетки и контрэтикетки, используемые для маркировки спиртосодержащей продукции, термоусадочные колпачки и пробки, а также технологическое оборудование для производства спиртосодержащей продукции.В помещении цеха были задержаны трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 29 лет. Обнаруженная на нелегальном производстве и готовая к реализации спиртосодержащая продукция, спирт, спиртосодержащая жидкость, а также технологическое оборудование и поддельные федеральные специальные марки переданы на ответственное хранение в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.По данному факту следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29