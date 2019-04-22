Десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла выступила на шоу Голос.Дети с песней покойной Юлии Началовой Герой не моего романа, из-за чего впоследствии подверглась остракизму. Девочка выступила в свою защиту.

Десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла выступила на шоу "Голос.Дети" с песней покойной Юлии Началовой "Герой не моего романа", из-за чего впоследствии подверглась остракизму. Девочка выступила в свою защиту.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Микелла Абрамова написала пост, посвященный песне Юлии Началовой "Герой не моего романа", с которой выступила в новом выпуске шоу "Голос.Дети". Дочь Алсу поблагодарила за поддержку и объяснила, насколько важна для нее эта композиция.Она призналась, что для нее это был самый волнительный день в жизни. "Так хотелось , чтобы все было идеально! Песня гениальной Юлии Началовой ‘Герой не моего романа’ для меня очень много значит. Я мечтала ее спеть на проекте #ГолосДети, когда еще Юлечка была с нами Хотелось, чтобы она услышала, чтобы она дала совет... Когда Юли не стало, я решила, что буду петь именно эту песню, чтобы память о ней продолжала жить (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Микелла Абрамова.Ранее десятилетняя дочь Алсу подверглась критике после того, как исполнила песню Юлии Началовой. Дескать, композиция возрастная для девочки. Другие вовсе сочли, что Микелла не справилась с исполнением. Несмотря на критику девочка набрала 44% голосов и смогла пройти в финал шоу "Голос.Дети". После победы продюсер Владимир Меладзе похвалил дочь , отметив, что ее исполнение было "трогательным и прекрасным".Ее наставница певица Светлана Лобода убеждена, что девочку ждет нелегкий путь к успеху. "Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба. Смотрю и думаю, как непросто придется моей дочери. Все ей будут говорить, что она – дочка Лободы!" – философски констатировала артистка.