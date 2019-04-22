Авария произошла вечером 19 апреля, когда пострадавшая вместе с подругой пересекала нерегулируемый перекресток. Позже девочки пояснили, что видели приближающуюся Toyota Vitz, но сигнал поворота у нее не работал, а потому они подумали, что машина проследует прямо. Вышло же ровно наоборот.

Ослепленная солнцем 58-летняя жительница Верхней Пышмы сбила на переходе и переехала 12-летнюю девочку. Из-под машины пострадавшую достали очевидцы, после чего ее доставили в больницу, сообщили в региональном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Авария произошла вечером 19 апреля, когда пострадавшая вместе с подругой пересекала нерегулируемый перекресток. Позже девочки пояснили, что видели приближающуюся Toyota Vitz, но сигнал поворота у нее не работал, а потому они подумали, что машина проследует прямо. Вышло же ровно наоборот.На кадрах видно, что водитель и не думала тормозить — одна из девочек успела отпрыгнуть на тротуар, а вот вторая не успела, и машина проехала по ней. Подоспевшие очевидцы приподняли автомобиль и помогли ребенку выбраться. В больнице врачи диагностировали у школьницы переломы нескольких ребер.Управлявшая Toyota женщина была трезва, по собственному признанию, во время поворота ее ослепило солнце, так что она попросту не видела пешеходов.