Еще совсем немного и владимирцы перестанут изнывать от жары в квартире

Еще совсем немного и владимирцы перестанут изнывать от жары в квартиреГлава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление №1064 «Об окончании отопительного периода 2018/2019 года».Согласно документу, отопительный сезон в областной столице завершат 23 апреля 2019 года.В мэрии напоминают, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопление выключают при установлении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов по Цельсию.