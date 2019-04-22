Женщину признали виновной в халатности
Женщину признали виновной в халатности
Заведующую детского сада в Александрове признали виновной в халатности.
В начале января прошлого года женщина заключила договор с фирмой на оказание услуг по уборке снега и наледи с крыши.
Весной того года в связи с погодными условиями, выпадением снега и дождя, на крыше здания образовалась наледь, угрожающая сходом.
Осознавая опасность и риск травмирования детей и взрослых, заведующая не подала заявку на выполнение коммунальных работ, не оградила опасный участок.
23 марта 33-летняя местная жительница вместе с 10-летним сыном пришла в детский сад за младшим ребёнком. Дети вышли первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар по голове, от удара упала и потеряла сознание.
Потерпевшая проходила длительное лечение. Ей установили третью группу инвалидности, она до сих пор не может приступить к работе, ей постоянно требуется помощь родных.
Заведующей назначили наказание в виде штрафа - 50 тысяч рублей.