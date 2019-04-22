Женщину признали виновной в халатности

Женщину признали виновной в халатностиЗаведующую детского сада в Александрове признали виновной в халатности.В начале января прошлого года женщина заключила договор с фирмой на оказание услуг по уборке снега и наледи с крыши.Весной того года в связи с погодными условиями, выпадением снега и дождя, на крыше здания образовалась наледь, угрожающая сходом.Осознавая опасность и риск травмирования детей и взрослых, заведующая не подала заявку на выполнение коммунальных работ, не оградила опасный участок.23 марта 33-летняя местная жительница вместе с 10-летним сыном пришла в детский сад за младшим ребёнком. Дети вышли первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар по голове, от удара упала и потеряла сознание.Потерпевшая проходила длительное лечение. Ей установили третью группу инвалидности, она до сих пор не может приступить к работе, ей постоянно требуется помощь родных.Заведующей назначили наказание в виде штрафа - 50 тысяч рублей.