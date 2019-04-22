На сайте знакомств действуют те же законы, что и в жизни. Чтобы на вас обратил внимание мужчина, следует соответствовать своему возрасту.

После регистрации на сайте знакомств перед любым человеком встает вполне справедливый вопрос: «Почему мне никто не пишет?» Казалось бы, и внешность вполне привлекательная, и образование приличное, да и характер общительный, но никто не хочет начинать общения. А дело в том, что на сайте знакомств действуют те же законы, что и в жизни.

Проблемы с анкетой

Самая главная и первая причина, по которой мужчины вам не пишут заключается в том, что они просто-напросто не находят привлекательной вашу фотографию в результатах профиля, поэтому пролистывают ленту дальше. Как известно, мужчины любят глазами. Согласно заявлениям психологов, им требуется всего одно мгновение, чтобы понять, понравилась им женщина, изображенная в анкете, или нет. Посему будьте внимательны с выбором своего портрета, наотрез откажитесь от всевозможных аниме, картинок с животными и ванильных сердечек, на главном профиле размещайте фотографию с крупным планом лица, дальше могут идти изображения в полный рост. Впрочем, некоторые сайты, как знакомства на таборе , имеют ряд обязательных условий при публикации фото.

Даже если вы не обладаете модельной внешностью, не говорите на трех иностранных языках и давно уже вышли из молодого возраста, мужчин привлечь можно. Для этого следует качественно презентовать свою персону, достаточно действовать согласно своему возрасту.

Влияние возраста на успех и популярность



18-30 лет. Это самый популярный диапазон среди всех категорий мужчин. Им пишут все: от сантехников до олигархов, от школьников до пожилых. Это основная аудитория на всех сайтах знакомств, в чем можно убедиться, пройдя по ссылке https://linkyou.ru/saity-znakomstv/hitwe . Если вы младше 30 лет, и у вас есть хотя бы несколько удачных фотографий, успех вам обеспечен.



30-35 лет. Женщинам этой возрастной категории пишут уже реже, особенно, если у них есть ребенок. Если вы принадлежите к этой группе, вам следует отказаться от принципа, согласно которому мужчину должны писать первыми. Будьте открыты людям. Если понравился мужчина, напишите ему несколько приветственных слов. В этом нет ничего предосудительного, а некоторым мужчина даже нравится, когда им пишут девушки.



35-40 лет. Здесь уже трудно самостоятельно создать привлекательное портфолио. Если есть возможность, обратитесь за помощью к профессиональному фотографу. Найдите себе какое-нибудь необычное хобби, начните учить языки. И, конечно, не забывайте писать мужчинам самостоятельно.



40 и выше. Вам следует начать рассылать анкеты самостоятельно. Мужчины очень часто ставят ограничение по возрасту и просто могут не увидеть вас. Все ваши портреты должны быть идеальными, а тексты сообщений тщательно продуманы. Ошибки здесь не прощаются. Чтобы завоевать внимание мужчин, придется приложить много усилий.



И главное – будьте уверенны в себе, и у вас обязательно все получится.