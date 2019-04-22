Смерть 55-летней Ирины Цывиной стала настоящим ударом для ее поклонников и прочей общественности. Актриса Яна Поплавская раскрыла подробности незавидной судьбы артистки.

Смерть 55-летней Ирины Цывиной стала настоящим ударом для ее поклонников и прочей общественности. Актриса Яна Поплавская раскрыла подробности незавидной судьбы артистки."Она была одинока. У нее начались метания. У нее было такое ощущение, что ее преследуют, что... Она говорила о том, что "Мне кажется, меня хотят убить". У нее жизнь была страшная, поверьте мне", – заявила журналистам подрагивающим голосом Яна Поплавская.Со своей подругой Ириной Цывиной артистка виделась всего лишь месяц назад. "Она была в таком нервном состоянии. Я не видела ее такой. И я в какой-то момент говорю ей: "Ириш, послушай, ну есть у меня врачи чудесные, потрясающие, замечательные, давай к ним". – "Нет, Янка, у меня все нормально, у меня тоже врачи есть, я таблетки пью..." Я говорю: "Ты какие таблетки пьешь?" То от сердца она принимает, то успокоительное она принимает..." – рассказала звезда фильма о Красной Шапочке.Яна Поплавская не исключила вероятности, что Ирина Цывина употребляла алкоголь. Но в меру, потому что была за рулем. "Ира могла выпить. Бокал шампанского, два бокала шампанского", – сказала Поплавская. При этом она убеждена, что Цывина принимала антидепрессанты, но пьяной ее она никогда не видела.При этом актриса признала, что у Ирины были проблемы с деньгами, ведь она давно уже нигде не снималась, да и в театре она не играла. "Вообще, у Иры была очень сложная жизнь. Неудачные браки, к сожалению. Она, как всякая женщина, безумно хотела, чтобы ее любили, чтобы ей восхищались..." – отметила Яна Поплавская.Ирина Цывина была замужем четыре раза. По мнению Поплавской, счастлива она была только со вторым мужем, легендарным актером Евгением Евстигнеевым. С ним Ирины Цывина была как за каменной стеной, он любил ее и лелеял, оберегал и заботился, относился как к жене и как к ребенку, ласково называя "моя белка". Яна Поплавская призналась, что больше никогда не видела подругу такой счастливой, как с ним. Ирина и Евгений были вместе шесть лет, вплоть до самой его смерти.А вот отношения с четвертым мужем, бизнесменом Александром Благонравовым у Цывиной были непростыми. "Я зашла в дамскую комнату и слышу, плачет кто-то. Она вышла и говорит такая: "Ничего, у меня наверно нервный срыв". Ревела, ревела, а потом показала мне страшные синяки. Чудовищные! Вся спина, руки, она просто была синяя. Потому что ее последний муж ее страшно избил. Она об этом молчала. Это было систематически", – со слезами в глазах поведала подруга в передаче "Ты не поверишь!"Муж актрисы страдал от алкоголизма, она его несколько раз кодировала, спасала, но в какой-то момент решила подать на развод, но не успела. Он заболел и умер. Напомним, что скончалась в ночь на 18 апреля. Говорят, причиной смерти 55-летней артистки стал инфаркт.