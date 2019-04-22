Москвичка в своей квартире в 1-м Николопесковском переулке временно зарегистрировала приезжих из ближнего зарубежья...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции выявили факт организации незаконной миграции. Установлено, что 50-летняя москвичка в своей квартире в 1-м Николопесковском переулке временно зарегистрировала приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60