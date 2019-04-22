Злоумышленники незаконно проникли в квартиру и тайно похитили имущество заявителя...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали двоих подозреваемых в квартирной краже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из квартиры. Заявитель пояснил, что по собственной неосторожности он не закрыл входную дверь своей квартиры, а после чего обнаружил пропажу мобильного телефона и портмоне с денежными средствами, банковскими картами и документами. Они находились в куртке, висящей на вешалке в коридоре. Материальный ущерб составил более 17 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками территориального отдела задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 32-летний жители г. Щербинка, ранее неоднократно судимые за аналогичные противоправные деяния.Сотрудниками полиции установлено, злоумышленники незаконно проникли в квартиру и тайно похитили имущество заявителя. Банковскими картами пытались расплатиться в магазине. Документы выбросили на улицу, а мобильный телефон сдали в ближайший комиссионный магазин. Вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Похищенные документы возвращены законному владельцу.По данному факту следственным отделом МО МВД «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79