Певиац Ани Лорак опубликовала свежее фото. Однако не все поклонники признали на снимке свою любимую артистку.

Певиац Ани Лорак опубликовала свежее фото. Однако не все поклонники признали на снимке свою любимую артистку.Недавно певица Ани Лорак выпустила новую композицию, которая называется "Я тебя ждала". На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница регулярно публикует фотографии и видео, рекламирующие новый потенциальный хит. Так, Ани выложила фотографию, на которой запечатлена в блестящем платье с внушительным разрезом и декольте, и подписала ее названием новой песни.Вот только не все узнали на фотографии Ани Лорак. "Это Лорак? Что с лицом?", "Немного поломали губы, скулу...", "Все песни под одним названием ждала, потеряла, люблю бла бла бла Еще и лицо перекроила (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", "Плохо отфотошопили(((" – прокомментировали публикацию некоторые интернет-пользователи.В своей новой песни Ани Лорак заявила о том, что не простилась с любовью: "Я тебя ждала, мы не попрощались./ Больше не могу засыпать одна./ Я тебя ждала, где же ты? Срывает! Мне так не хватает! Трудно привыкать..." Пользователей соцсети растрогала ее работа. Многие решили, что композиция имеет биографический характер, и Ани Лорак поет о своем разводе с супругом Муратом Налчаджиоглу. "Эта история соткана из моих чувств. Пусть эта музыка согреет сердца", – подтвердила артистка.Напомним, 4 декабря прошлого года подала заявление в суд, а 31 января 2019-го стало известно об официальном разводе артистки. Дочь София осталась с матерью. Говорят, после того, как в Сети всплыло видео, на котором муж трогает какую-то женщину и что-то шепчет ей на ушко, певица больше не смогла терпеть его измен.