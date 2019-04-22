Начало очередной весенней недели оказалось насыщенным на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 апреля 2019 года.

Начало очередной весенней недели оказалось насыщенным на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 апреля 2019 года.Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна. Они состояли в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го, но страсти бушуют до сих пор.Корреспондент "Дни.ру" пообщался с киевской пианисткой, которую многие считают "мошенницей на доверии".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 апреля 2019 года, читайте в и специальных .