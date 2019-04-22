По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на понедельник в частном доме в Казани, погибли шесть человек, в том числе, трое детей.

По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на понедельник в частном доме в Казани, погибли шесть человек, в том числе, трое детей.Сообщение о возгорании поступило в 23:33 по московскому времени, загорелся одноэтажный дом в Авиастроительном районе города, передает ТАСС. Уже 00:22 понедельника пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 00:25 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие почти 50 человек и 13 единиц техники.