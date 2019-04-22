Юморист Максим Галкин может в 2024 году выдвинуться в президенты России. О следующих выборах в нашей стране порассуждал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

ЮмористМаксим Галкин может в 2024 году выдвинуться в президенты России. О следующихвыборах в нашей стране порассуждал эксперт Совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.Собеседник "Дни.ру" отметил, что сегодня большинствосмотрит на то, что произошло на Украине, с нескрываемым удивлением. По егословам, ситуация с протестным голосованием удивила мир."В Интернете появилась масса мемов с МихаиломГалустяном и Владимиром Путиным под девизом "Даже не вздумай". Этовсе, конечно, очень забавно, потому что все прекрасно понимают, что подобнаяситуация выглядит комично. Лично я тоже уверен, что Михаил в силу разных причинна подобные эксперименты не пойдет", – заявил Вадим Манукян.При этом он добавил, что на этом фоне очень отличаетсяриторика мужа . "Пока все артисты восторженно поздравляютВладимира Зеленского с победой, Максим Галкин в это же время вдумчиворассуждает. Галкин говорит о том, что пока не наступил мир на Донбассе не времявпадать в эйфорию. Он готов приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась",– высказался эксперт.Манукян сделал смелый прогноз. "Вполне возможно, чтоМаксим Галкин в 2024 году выдвинется в президенты России. Владимир Путин своюкандидатуру выдвигать не будет. Это означает, что у каждого, кто выдвинется в президенты,появится шанс", – отметил эксперт.Вадим Манукян добавил, что с выдвижением Галкина можетпоявиться еще одна любопытная ситуация. "В этом случае имеет всешансы к своему 75-летию стать первой леди страны. Можете воспринимать этот мойпрогноз с юмором, а можете посмотреть на Украину и, возможно, желание шутитьпропадет", – резюмировал эксперт.