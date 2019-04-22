Юморист
Максим Галкин может в 2024 году выдвинуться в президенты России. О следующих
выборах в нашей стране порассуждал эксперт Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Юморист
Максим Галкин может в 2024 году выдвинуться в президенты России. О следующих
выборах в нашей стране порассуждал эксперт Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Собеседник "Дни.ру" отметил, что сегодня большинство
смотрит на то, что произошло на Украине, с нескрываемым удивлением. По его
словам, ситуация с протестным голосованием удивила мир.
"В Интернете появилась масса мемов с Михаилом
Галустяном и Владимиром Путиным под девизом "Даже не вздумай". Это
все, конечно, очень забавно, потому что все прекрасно понимают, что подобная
ситуация выглядит комично. Лично я тоже уверен, что Михаил в силу разных причин
на подобные эксперименты не пойдет", – заявил Вадим Манукян.
При этом он добавил, что на этом фоне очень отличается
риторика мужа . "Пока все артисты восторженно поздравляют
Владимира Зеленского с победой, Максим Галкин в это же время вдумчиво
рассуждает. Галкин говорит о том, что пока не наступил мир на Донбассе не время
впадать в эйфорию. Он готов приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась",
– высказался эксперт.
Манукян сделал смелый прогноз. "Вполне возможно, что
Максим Галкин в 2024 году выдвинется в президенты России. Владимир Путин свою
кандидатуру выдвигать не будет. Это означает, что у каждого, кто выдвинется в президенты,
появится шанс", – отметил эксперт.
Вадим Манукян добавил, что с выдвижением Галкина может
появиться еще одна любопытная ситуация. "В этом случае имеет все
шансы к своему 75-летию стать первой леди страны. Можете воспринимать этот мой
прогноз с юмором, а можете посмотреть на Украину и, возможно, желание шутить
пропадет", – резюмировал эксперт.