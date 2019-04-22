Москва будет вести переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским с позиции силы, уверен политолог Георгий Бовт. Эксперт напомнил, что за несколько дней до второго тура выборов главы украинского государства Россия ввела запрет на поставки нефти в Незалежную.
Москва будет вести переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским с позиции силы, уверен политолог Георгий Бовт. Эксперт напомнил, что за несколько дней до второго тура выборов главы украинского государства Россия ввела запрет на поставки нефти в Незалежную.
В таких условиях Зеленский, вероятно, будет идти навстречу
Кремлю по вопросу Донбасса. Прекращение поставок нефти – серьезный удар по
украинской экономике, сказал эксперт в интервью "Комсомольской
правде".
"Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на
размышление у Зеленского есть", – полагает Бовт. При этом эксперт отметил,
что в основном нынешняя украинская элита не согласна с российским планом
действий по Донбассу и не хочет примирения с мятежным регионом, а желает его
подчинения на правах побежденного.
По словам Бовта, Москву устраивает заморозка конфликта в
Донбассе. "Это некий тормоз на пути Украины в НАТО", – пояснил
аналитик. В случае решения территориального спора в Незалежной могут быстро
провести референдум о присоединении к Североатлантическому альянсу, что крайне
невыгодно России, заключил политолог.
Решение прекратить поставки нефтепродуктов на Украину Москва
приняла за несколько дней до второго тура президентских выборов. Сейчас
ситуация на рынке Незалежной близка к катастрофе.
По данным украинского агентства "Нефтерынок", в
общем рейтинге доступности топлива Незалежная занимает 59-ю позицию из 61. Цена
бензина все сильнее бьет по карману рядового потребителя. Победившему на
выборах придется решать эту непростую задачу.
Актер одержал убедительную победу над
президентом Петром Порошенко. набрал в три раза больше голосов – 75%
против 25%.