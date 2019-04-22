Москва будет вести переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским с позиции силы, уверен политолог Георгий Бовт. Эксперт напомнил, что за несколько дней до второго тура выборов главы украинского государства Россия ввела запрет на поставки нефти в Незалежную.

Москва будет вести переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским с позиции силы, уверен политолог Георгий Бовт. Эксперт напомнил, что за несколько дней до второго тура выборов главы украинского государства Россия ввела запрет на поставки нефти в Незалежную.В таких условиях Зеленский, вероятно, будет идти навстречуКремлю по вопросу Донбасса. Прекращение поставок нефти – серьезный удар поукраинской экономике, сказал эксперт в интервью "Комсомольскойправде"."Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц наразмышление у Зеленского есть", – полагает Бовт. При этом эксперт отметил,что в основном нынешняя украинская элита не согласна с российским планомдействий по Донбассу и не хочет примирения с мятежным регионом, а желает егоподчинения на правах побежденного.По словам Бовта, Москву устраивает заморозка конфликта вДонбассе. "Это некий тормоз на пути Украины в НАТО", – поясниланалитик. В случае решения территориального спора в Незалежной могут быстропровести референдум о присоединении к Североатлантическому альянсу, что крайненевыгодно России, заключил политолог.Решение прекратить поставки нефтепродуктов на Украину Москваприняла за несколько дней до второго тура президентских выборов. Сейчасситуация на рынке Незалежной близка к катастрофе.По данным украинского агентства "Нефтерынок", вобщем рейтинге доступности топлива Незалежная занимает 59-ю позицию из 61. Ценабензина все сильнее бьет по карману рядового потребителя. Победившему навыборах придется решать эту непростую задачу.Актер одержал убедительную победу надпрезидентом Петром Порошенко. набрал в три раза больше голосов – 75%против 25%.