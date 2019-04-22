Он вскрыл одну из камер хранения

Он вскрыл одну из камер храненияВ начале апреля этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от 36-летней жительницы Мурома. Женщина рассказала, что из камеры хранения одного из магазинов у нее украли имущество.Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.Выяснилось, что пьяный мужчина вошел в магазин, где в одной из ячеек заметил чужое имущество. Вскрыв дверцу, злоумышленник взял сотовый телефон и спортивную одежду.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, похищенное имущество в ближайшее время вернут законной владелице.