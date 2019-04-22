Экс-участница телестройки обратилась к хирургам, чтобы преобразиться. Подробностями 33-летняя Дарья Пынзарь поделилась в Instagram.

Экс-участница телестройки обратилась кхирургам, чтобы преобразиться. Подробностями 33-летняя Дарья Пынзарь поделиласьв Instagram.Знаменитостьсообщила, что направляется в клинику. Звезда "Дома-2" решилась на пластикулица."Ну вот он, день, когда я расстанусьсо своим вторым подбородком и брыльками. У меня строение лица предполагает ихналичие, и я всю жизнь мечтала от них избавиться! Перепробовала все, что можнои все-таки решилась на операцию!", – поделилась с поклонниками Дарья Пынзарь. Приэтом она опубликовала фото,на котором ее осматривает врач.Дарья Пынзарьотметила, что надеется на благоприятный исход событий и попросила фолловеров ееподдержать. Однако некоторые подписчики посчитали, что экс-участнице реалити-шоурано делать пластику лица."Понять не могу, такая красотка, зачем себя уродовать? Кудасмотрит Сережа, зачем допускает это?", "Даша, кто вселяет тебе всякиекомплексы? Почему ты себя не любишь такой, какой мама родила? Ведь сколько ужасныхпоследствий после всяких пластик", "Это же надо так себя ненавидеть, чтобы лечьпод нож? Или вы станете счастливее? А может, лучше к психоаналитику?", -высказались пользователи соцсети. Другие же пожелали удачи иподдержали девушку.Отметим, после участия в шоу "Дом-2" стала бизнесвумен.Вместе с мужем Сергеем они занимаются недвижимостью в Турции, куда переехали впрошлом году. В Россию же супруги приезжают по делам.