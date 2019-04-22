В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает Интерфакс. Посадка произошла в штатном режиме, причина – техническая неисправность.

В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс". Посадка произошла в штатном режиме, причина – техническая неисправность.На борту "Боинга" находятся 236 пассажиров. В соцсетях они пишут, что в Чэнду находятся уже более 4 часов, в здание аэропорта их не пускают.В свою очередь, в пресс-службе компании сообщили, что китайской стороне потребовалось время на согласование допуска в терминал российских граждан без соответствующих виз. Сейчас пассажиров уже начали переводить в терминал.Между тем, в пресс-службе красноярского аэропорта подчеркнули, что перед вылетом самолет прошел необходимую проверку – при наличии неисправностей машину просто не выпустили бы.