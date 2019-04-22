В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между Вегас Голден Найтс и Сан-Хосе Шаркс. Соперники смогли выявить победителя лишь во втором овертайме. Акулы в гостях обыграли золотых рыцарей со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.

В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс". Соперники смогли выявить победителя лишь во втором овертайме. "Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.За "Сан-Хосе" отличились Логан Кутюр и Томаш Хертл. У проигравших единственную шайбу забросил Джонатан Маршессо.Счет в серии стал ничейным – 3:3. Заключительная игра в этом противостоянии состоится 24 апреля. Она пройдет на домашней площадке "Шаркс".