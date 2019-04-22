Министерство финансов России подготовило проект поправок о выводе из-под государственного контроля оборота ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.

Министерство финансов России подготовило проект поправок о выводе из-под государственного контроля оборота ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.Как передает РИА Новости, в документе, который опубликован на сайте проектов нормативных актов​​​, отмечается, что сейчас биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. И при этом получается, что стоимость бижутерии может многократно превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.Иными словами, по мнению министерства, у производителей серебряных ювелирных изделий отсутствует стимул изготавливать ювелирные украшения с несоответствующим содержанием серебра, полагает министерство.В связи с этим экономисты считают нецелесообразным администрирование контроля и обязательное клеймение ювелирных изделий из серебра.Действующий в России закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях предписывает добровольность проб и клейм на серебряные изделия отечественных производителей массой до 3 граммов. В проекте Минфина предлагается убрать данное ограничение в 3 грамма, распространив добровольный принцип на все изделия.