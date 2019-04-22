Известный писатель вышел на связь в Instagram. Дмитрий
Быков успокоил своих поклонников.
Известный писатель вышел на связь в Instagram. Дмитрий
Быков успокоил своих поклонников.
Журналист рассказал о
состоянии своего здоровья. Он заверил, что "слухи, как обычно, сильно
преувеличены".
"Страшно благодарен
врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться
в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!",
– написал Дмитрий Быков в соцсети 22 апреля. Все неравнодушные пользователи тут
же отреагировали на хорошую новость.
Россияне выразили радость
в связи с тем, что публицисту стало легче. "Мы за вами "наблюдаем" и шлем лучи
добра", "Отличные новости! Дмитрий Львович, мы Вас
обожаем! Будьте здоровы, берегите себя!", "Дмитрий Львович! Это чудесно!
Радуюсь безумно!!! Здоровья Вам!!!", "Миленький, чудо-человек, будьте с нами!",
"Выздоравливайте скорей", "Поздравляем!", – прокомментировали пост фолловеры.
Напомним, 17 апреля журналисту стало
плохо во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии
литератора.
Сообщалось о подозрении врачей на инсульт, однако эта информация позже была опровергнута.
Писатель был введен в состояние
медикаментозной комы. После этого специалисты решились доставить его в Москву.