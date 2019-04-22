Известный писатель вышел на связь в Instagram. Дмитрий Быков успокоил своих поклонников.

Известный писатель вышел на связь в Instagram. ДмитрийБыков успокоил своих поклонников.Журналист рассказал осостоянии своего здоровья. Он заверил, что "слухи, как обычно, сильнопреувеличены"."Страшно благодаренврачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернутьсяв строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!",– написал Дмитрий Быков в соцсети 22 апреля. Все неравнодушные пользователи тутже отреагировали на хорошую новость.Россияне выразили радостьв связи с тем, что публицисту стало легче. "Мы за вами "наблюдаем" и шлем лучидобра", "Отличные новости! Дмитрий Львович, мы Васобожаем! Будьте здоровы, берегите себя!", "Дмитрий Львович! Это чудесно!Радуюсь безумно!!! Здоровья Вам!!!", "Миленький, чудо-человек, будьте с нами!","Выздоравливайте скорей", "Поздравляем!", – прокомментировали пост фолловеры.Напомним, 17 апреля журналисту сталоплохо во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состояниилитератора.Сообщалось о подозрении врачей на инсульт, однако эта информация позже была опровергнута.Писатель был введен в состояниемедикаментозной комы. После этого специалисты решились доставить его в Москву.