Студенты узнали об особенностях несения службы конными патрулями, кинологами, а также о спецсредствах, стоящих на вооружении в полиции.

В рамках мероприятий по профессиональному ориентированию студенты Владимирского юридического колледжа посетили базу отдельного батальона ППС УМВД России по городу Владимиру.В начале встречи ребятам рассказали об условиях поступления на службу в органы внутренних дел. Особый акцент был сделан на уровень физической подготовки, которым должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу в строевое подразделение.Продолжилась встреча демонстрацией оружия, специальных средств, которые сотрудники полиции используют в процессе служебной деятельности.Продолжилось мероприятие показательными выступлениями.Студенты узнали об особенностях несения службы конными патрулями полиции и сами попробовали себя в качестве наездников.Показательными выступлениями удивили опытные кинологи. Вместе со своими четвероногими напарниками они продемонстрировали гостям элементы тренировочного процесса.Продолжалась экскурсия несколько часов. Безусловно, мероприятие оставило в памяти студентов отличные впечатления. Некоторые ребята всерьез задумались о выборе профессии полицейского.