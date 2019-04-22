Совет Федерации одобрил закон о безопасной работе Рунета.

Совет Федерации одобрил закон о безопасной работе Рунета.Авторами документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.Проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа.Теперь он поступает на подпись президенту. Вступление в силу намечено на ноябрь, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен — они заработают с 1 января 2021 года.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что закон не преследует своей целью изоляцию России. По ее словам, это "бессмысленно и невозможно": нововведение, напротив, позволит не допустить отключение государства от цифровых технологий и всемирной Сети.Что изменится:Законопроект, предусматривает, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций.Также там будут координировать усилия операторов связи в таких случаях.Предполагается, что информацию госорганов и госпредприятий в интернете дополнительно защитят шифрованием.Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сетях связи технических средств будет утверждать правительство.Требования к работе точек обмена трафиком утвердит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.Координация обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России ляжет на Роскомнадзор.