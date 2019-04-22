Инспекторы дорожно-патрульной службы проведут мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов...

23 апреля 2019 года во всех округах г. Москвы инспекторы дорожно-патрульной службы проведут мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов.Сотрудники столичной Госавтоинспекции проверят соблюдение Правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями. В ходе мероприятия инспекторы ДПС особое внимание уделят таким нарушениям, как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. Беседы будут проведены также с юными пешеходами и их родителями.Госавтоинспекторы напомнят водителям о необходимости быть внимательнее на дорогах, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.ГИБДД Москвы призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на проезжей части и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81