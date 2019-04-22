Елене Зеленской страшно. Супруга победившего на президентских выборах в Незалежной кандидата не представляет, чем будет заниматься в роли первой леди.

Елене Зеленской страшно. Супруга победившего напрезидентских выборах в Незалежной кандидата не представляет, чем будетзаниматься в роли первой леди.хотела бы "остаться вне информационногополя". Жене бывшего шоумена, а ныне президента Украины очень хотелось бызаниматься тем же, чем и раньше – писать сценарии для "Студии Квартал 95".Как наперебой сообщают украинские СМИ, супруга ВладимираЗеленского, который набирает более 70% на выборах президента Украины,познакомилась с будущим мужем во время учебы в университете. В браке они уже 16лет.Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко, родилась в одингод с будущим супругом – в 1978-м. Воспитывает 15-летнюю дочь и 6-летнего сына.Успешна не только в написании сценариев, но и в бизнесе: Елена владеет 25% в ООО"Зелари Фиш" – компании по переработке и консервированию рыбы. Носитлюксовые часы Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.Новая первая леди Украины – талантливый сценарист. – автор того самого "Слуги народа", где ее супруг сыгралсвою пророческую роль. Сейчас очаровательная бизнес-леди и писательницаутверждает, что отговаривала Владимира Зеленского от участия в президентскойгонке, передаетНедавно выяснилось, что украинская звезда экрана Елена Кравец – не только лучшая подруга , но и ее крестная мать. У женщин установилась очень тесная духовная, почти интимная связь. Они понимают друг друга с полуслова.