Елене Зеленской страшно. Супруга победившего на
президентских выборах в Незалежной кандидата не представляет, чем будет
заниматься в роли первой леди.
Елене Зеленской страшно. Супруга победившего на
президентских выборах в Незалежной кандидата не представляет, чем будет
заниматься в роли первой леди.
хотела бы "остаться вне информационного
поля". Жене бывшего шоумена, а ныне президента Украины очень хотелось бы
заниматься тем же, чем и раньше – писать сценарии для "Студии Квартал 95".
Как наперебой сообщают украинские СМИ, супруга Владимира
Зеленского, который набирает более 70% на выборах президента Украины,
познакомилась с будущим мужем во время учебы в университете. В браке они уже 16
лет.
Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко, родилась в один
год с будущим супругом – в 1978-м. Воспитывает 15-летнюю дочь и 6-летнего сына.
Успешна не только в написании сценариев, но и в бизнесе: Елена владеет 25% в ООО
"Зелари Фиш" – компании по переработке и консервированию рыбы. Носит
люксовые часы Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.
Новая первая леди Украины – талантливый сценарист. – автор того самого "Слуги народа", где ее супруг сыграл
свою пророческую роль. Сейчас очаровательная бизнес-леди и писательница
утверждает, что отговаривала Владимира Зеленского от участия в президентской
гонке, передает
Недавно выяснилось, что украинская звезда экрана Елена Кравец – не только лучшая подруга , но и ее крестная мать. У женщин установилась очень тесная духовная, почти интимная связь. Они понимают друг друга с полуслова.