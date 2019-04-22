Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи террористы совершили серию атак на церкви и отели на Шри-Ланке. Согласно последним данным, число жертв взрывов уже превысило 200 человек. Ранения же получили порядка 450 человек.

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи террористы совершили серию атак на церкви и отели на Шри-Ланке. Согласно последним данным, число жертв взрывов уже превысило 200 человек. Ранения же получили порядка 450 человек.Весь мир облетели кадры ужасно поврежденных взрывами церквей, военных на улицах города и напуганных местных жителей. Одной из самых символичных фотографий, показывающей весь ужас произошедшего, стал снимок статуи Иисуса, забрызганный кровью.Он не показывает сильных разрушений, не демонстрирует покалеченных или убитых людей, однако для многих пользователей Сети именно он стал символом произошедшего теракта.