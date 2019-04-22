Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и еще троих фигурантов дела, так как они не препятствовали расследованию и не нарушали условия домашнего ареста.

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и еще троих фигурантов дела, так как они не препятствовали расследованию и не нарушали условия домашнего ареста.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в суде.В мотивировочном решении апелляционной инстанции Мосгорсуда отмечается, что, находясь долгое время под домашним арестом Софья Апфельбаум, Юрий Итин и Кирилл Серебренников не нарушали меру пресечения и не мешали ни следствию, ни суду.Подчеркивается, что следствие не предоставило служителям Фемиды достаточных доказательств для продления домашнего ареста вышеперечисленным гражданам. Суду также не показался убедительным довод, что подсудимые могут скрыться от правоохранительных органов.В результате все обвиняемые были освобождены под подписку о невыезде.Все они проходят по уголовному делу в отношении продюсерской компании "Седьмая студия", руководители которой по мнению обвинения, в 2011–2014 годах похитили 133 миллиона рублей, выделенных министерством культуры России на развитие проекта "Платформа".Серебренников был задержан в августе 2017 года и с 23 августа находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался. Свою вину подсудимые отрицают.