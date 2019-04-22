Она не будет работать минимум месяц

Она не будет работать минимум месяцВладимирский Роспотребнадзор провел внеплановую проверку сырной лавки «Мышенька» на проспекте Ленина.Специалисты ведомства выявили несколько серьезных нарушений:Отсутствует фасовочное помещение для подготовки продуктов к продаже. Нарезку и фасовку осуществляют за прилавком при отсутствии водопровода. Моют инвентарь, доски в единственной раковине, имеющейся в магазине, расположенной в туалете.Мягкий сыр, из тары поставщика весом 2 кг, переложили в более мелкую тару.Не сохраняются этикетки поставщика. В результате чего невозможно идентифицировать продукцию, сыры продавали просроченными, в том числе с плесенью.Сотрудники Управления отправили протокол в Ленинский районный суд.Суд вынес постановление о назначении наказания в виде приостановления деятельности на месяц.