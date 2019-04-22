Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, которые прошли в минувшее воскресенье. Шоумена поспешили поздравить многие российские звезды.

Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, которые прошли в минувшее воскресенье. Шоумена поспешили поздравить многие российские звезды.Несколько часов назад певец Дима Билан разместил на своей странице в Instagram пост, посвященный новому украинскому лидеру. Он признался, что обычно старается не вмешиваться в политику, но не может не прокомментировать такое важное событие. "Выборы главы страны, страны соседствующей – это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди – ключевое слово", – написал исполнитель.Дима Билан пожелал Владимиру Зеленскому быть объективным, "верить в силы свои и силы рационального". Он также надеется, что борьба двух государств прекратится, и их будет связывать только дружба. "Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу, не умоляя ни чьих достоинств", – заключил исполнитель.Поздравительный пост появился и в личном микроблоге артиста Николая Баскова. Певец выразил надежду, что в скором времени сможет встретиться с друзьями и поклонниками, которые живут на Украине. "Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", – цитирует исполнителя.Напомним, что 21 марта прошел второй тур выборов президента Украины. В нем приняли участие политик Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. По данным ЦИК, шоумен лидирует в гонке, набрав 73% голосов избирателей.