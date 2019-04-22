В Санкт-Петербурге завершился второй турнир в России, который проводила ведущая американская лига смешанных единоборств UFC. В главном бою наш тяжеловес Алексей Олейник проиграл голландцу Алистер Оверим. Во втором по значимости бое Ислам Махачев был сильнее Армана Царукяна.

В Санкт-Петербурге завершился второй турнир в России, который проводила ведущая американская лига смешанных единоборств UFC. В главном бою наш тяжеловес Алексей Олейник проиграл голландцу Алистер Оверим. Во втором по значимости бое Ислам Махачев был сильнее Армана Царукяна.Оверим очень уверенно провел бой против Олейника и выиграл уже в первом раунде после серии ударов ногами и руками. Махачев победил Царукяна единогласным решением судей (30:27, 30:27, 29:28). Наш Сергей Павлович выиграл у Марсело Голма техническим нокаутом в первом раунде.В единственном женском поединке вечера Роксанн Модаффери победила Антонину Шевченко раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28). А вот у мужчин еще в одном бою основного карда Кшиштоф Йотко победил Алена Амедовского единогласным решением судей (30:25, 30:26, 30:26).