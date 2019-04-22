Без малого четыре месяца пробыл в должности начальника управления ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко - в ночь на 21 апреля он устроил аварию по пути со служебного корпоратива и попытался скрыться, но был остановлен аварийным комиссаром.

Без малого четыре месяца пробыл в должности начальника управления ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко — в ночь на 21 апреля он устроил аварию по пути со служебного корпоратива и попытался скрыться, но был остановлен аварийным комиссаром. За руль, как показала медэкспертиза, страж порядка сел пьяным, так что остаться в должности у него не получится.Городской отдел ГИБДД Керусенко возглавил в январе 2019 года, до этого он был старшим следователем по расследованию ДТП. Разбираться в произошедшей по его вине аварии он, как утверждают очевидцы, не собирался, более того, отказывался признавать, что находился за рулем автомобиля."Какое ДТП? Ты о чем говоришь-то? Я за рулем пьяным не езжу", — настаивал служитель закона.В операторе он, без сомнения, узнал бывшего сотрудника ППС, а ныне аварийного комиссара Марата Хуснутинова — именно он не дал Керусенко покинуть место происшествия.В управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что у главы городского ГИБДД были выявлены признаки алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки его с высокой долей вероятности уволят из органов по отрицательным мотивам.