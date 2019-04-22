У руководителя организации Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. М. Третьякова мошенники похитили картину Исаака Левитана Летний пейзаж. Пашня.

У руководителя организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. М. Третьякова" мошенники похитили картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня", сообщает ТАСС.Картина стоит более 2 миллионов рублей. Эксперт написал заявление в полицию, однако уголовное дело вряд ли будет возбуждено – вопрос относится к области гражданско-правовых отношений, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.11 апреля картина была передана по расписке со стоимостью 2 миллиона 240 тысяч рублей. С тех пор эксперт не видел ни картины, ни денег. Однако позже он обнаружил картину на сайте аукционного дома "Литфонд". Между тем, в акционном доме заявили РБК, что картина принадлежит нынешнему владельцу на законных основаниях.Правоохранительные органы ведут проверку по данному факту.