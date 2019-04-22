Более 500 человек из 27 регионов страны прибыли на Национальный лесной форум в Пермь. Это специалисты отрасли, представители бизнес-сообществ, региональной и федеральной власти. Форум проводится под эгидой Госдумы при поддержке Минприроды и Рослесхоза.

Более 500 человек из 27 регионов страны прибыли на Национальный лесной форум в Пермь. Это специалисты профильной отрасли, представители бизнес-сообществ, региональной и федеральной власти. Форум проводится под эгидой Госдумы при поддержке Минприроды и Рослесхоза.Как сообщает ГТРК "Пермь", программа лесного форума рассчитана на два дня. Участники планируют обсудить главные проблемы лесной отрасли и приготовить предложения по совершенствованию и повышению эффективности использования лесов как национального богатства. Сегодня гости форума уже оценили работу пермского лесопожарного центра. Там демонстрировали спецтехнику и беспилотные летательные аппараты для ведения воздушного наблюдения на расстоянии до 50 километров в любое время суток с передачей изображения в режиме реального времени.